В Петергофе стартовал сезон фонтанов

Автор: Анастасия Щербакова
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Торжественная церемония прошла в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф».

В Петергофе официально начался сезон фонтанов. Церемония открытия прошла 27 апреля в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф», передает ЛенТВ24. Во время мероприятия традиционно звучал «Гимн великому городу».

Сезон фонтанов в этом году пройдет под знаком экологии.

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24.04.2024 98
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