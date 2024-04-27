В Петергофе стартовал сезон фонтанов

Торжественная церемония прошла в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф».

В Петергофе официально начался сезон фонтанов. Церемония открытия прошла 27 апреля в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф», передает ЛенТВ24. Во время мероприятия традиционно звучал «Гимн великому городу».

Сезон фонтанов в этом году пройдет под знаком экологии.