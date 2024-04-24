Дворцовый парк в Гатчине откроют после просушки на этой неделе

Посетить достопримечательность жители и гости города смогут уже на этих выходных.

Дворцовый парк в Гатчине откроется для посетителей 27 апреля, рассказали в музее-заповеднике «Гатчина». Вместе с ним начинают работу и Павильон Венеры, Собственный сад, а также Березовый домик.

Режим работы с 11:00 до 19:00, выходной день — понедельник. Посещение — по входным билетам в Дворцовый парк. Обратите внимание, что абонементы для жителей Гатчины не действуют для посещения павильонов!, — указано в сообщении.