Диетолог рассказала, сколько кусочков шашлыка за раз можно съесть мужчинам и женщинам

Автор: Анастасия Щербакова
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Врач советует не налегать на жареное на мангале мясо.

Врач-терапевт и диетолог Алина Красикова советует россиянам не передать в период майских праздников. Особенно не стоит налегать на шашлык. По словам специалиста, безопасная порция жареного на углях мяса для мужчин всего пять кусочков, а для женщин — четыре. Об этом эксперт рассказала в беседе с РИА Новости.

Животные белки — важная составляющая здорового рациона. Для мужчин среднего веса рекомендуется употребление примерно 60 граммов белка в день, в то время как для женщин этот показатель составляет около 50 граммов в день. Так, в 100 граммах говядины содержится примерно 25 граммов белка. Это означает, что в день мужчине нужно употреблять около 250 граммов говядины (пять кусочков), а женщине — примерно 200 грамм (четыре кусочка), — посоветовала Красикова.
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