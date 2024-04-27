В МОК рассказали, за что будут дисквалифицировать россиян на Олимпиаде в Париже

Глава комитета заявил, что за атрибутику с символом Z российских спортсменов ждет дисквалификация.
Российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, запретили демонстрировать символ Z. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации, — цитирует его France 24.
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