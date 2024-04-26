Квинси Промеса ищут судебные приставы в России — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

У компании, совладельцем которой является игрок «Спартака», нашли долги. Также в должниках оказался и сам футболист.

Футболиста Квинси Промеса, находящегося сейчас в тюрьме Дубая по подозрению в контрабанде наркотиков, разыскивают и в России.

Как утверждает LIFE, игрок «Спартака» задолжал по налогам более 400 тысяч рублей. Также задолженность обнаружена и у российской компании, совладельцем которой является спортсмен. По данным редакции, долг составил 165 тысяч рублей.

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