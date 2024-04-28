Раскрыта дата празднования «Алых Парусов» в Петербурге

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, праздник выпускников «Алые Паруса» пройдет 28 июня 2024 года.
Ключевой темой мероприятия станет Год семьи. Идет прием заявок на участие в кастинге молодежной программы праздника. Сольных исполнителей, танцевальные и вокальные коллективы выберут до 22 мая.
Вам будет интересно
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1326