Раскрыта дата празднования «Алых Парусов» в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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101639_BaltphotoНиколай_Овсянников
Фото: Baltphoto.ru

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, праздник выпускников «Алые Паруса» пройдет 28 июня 2024 года.

Ключевой темой мероприятия станет Год семьи. Идет прием заявок на участие в кастинге молодежной программы праздника. Сольных исполнителей, танцевальные и вокальные коллективы выберут до 22 мая.

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