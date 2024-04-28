Беглов пообещал Владимиру Путину восстановить все старые фонтаны в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют открыть десятки общественных пространств и отреставрировать все старые фонтаны. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным 26 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, на момент подготовки публикации удалось отреставрировать 45 старых фонтанов, в том числе дворовых и в пригородах. Их вернули в работу, оборудовали подсветкой и освещением.

«В планах восстановить все фонтаны, которые раньше были построены, а сегодня находятся в запустении», – заявил Александр Беглов

Речь на встрече также зашла об общественных пространствах: набережных, парках, садах, прогулочных зонах, детских площадках, больших и малых прогулочных катерах. В 2024 году, по словам градоначальника, в Санкт-Петербурге откроют 60 таких пространств.