В Ленобласти начался сезон клюквы

На болотах Ленинградской области растаял снег. Прошедшая зима оказалась снежной, из-за чего клюква идеально перезимовала, сообщил биолог Павел Глазков.

«Клюкву нередко начинают собирать еще в конце лета, когда она не до конца созрела – внешне еще белобокая. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком», – рассказал Павел Глазков

Поэтому ягода длительное время хранится в воде без консервантов и не портится. В клюквенном соке много витаминов и микроэлементов.

«Весной очень важно поддержать «уставшую» за зиму нашу иммунную систему. При сборе ягод гарантированно подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Впереди майские выходные, есть время пособирать клюкву!», – резюмировал Павел Глазков