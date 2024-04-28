Житель Приозерского района погиб в пожаре до приезда спасателей

В экстренные службы 28 апреля около 04:00 сообщили о пожаре на Ручейковой улице в Понтонном Приозерском районе. Горела внутренняя обстановка в одноэтажном кирпичном доме.

Площадь возгорания составила 200 метров. Жители дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны, но один человек не успел спастись.

Над тушением пожара работал личный состав 113 и 143 пожарных частей Леноблпожспас.