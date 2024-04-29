В Мурино ввели в эксплуатацию два корпуса проблемного ЖК «Десяткино 2.0»

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 1-го и 2-го корпусов ЖК «Десяткино 2.0» в городе Мурино.

Выдача ключей будет вестись в соответствии с графиком, который будет опубликован на ресурсах Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Лен области, уточняется в сообщении.

Строительство 3-го корпуса планируется завершить в III квартале 2024 года, сообщили в аппарате зампред правительства Ленобласти Евгения Барановского.

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Напомним, проблемные объекты должны были ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, однако застройщика «Норманн» признали банкротом. Работы на объекте возобновились лишь весной 2022 года.