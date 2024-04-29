Пешеход погиб на трассе в Киришском районе

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 28 апреля на 65 км а/д «Зуево — Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, 58-летний водитель на Suzuki сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и был в темной одежде. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
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09.04.2024 193