Пешеход погиб на трассе в Киришском районе

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 28 апреля на 65 км а/д «Зуево — Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель на Suzuki сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и был в темной одежде. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.