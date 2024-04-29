Двое полицейских погибли и четверо ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

В ночь на 29 апреля вооруженные преступники напали на наряд ДПС, который дежурил в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии.

Как говорится в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии в тг, злоумышленники, подъехав на «ВАЗ-2109», бросили в сторону правоохранителей взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Полиция открыла ответный огонь. На одном из преступников сработало взрывное устройство.

Видео: t.me/mvd_kchr

В результате погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Их состояние не уточняется.

Вам будет интересно Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье Подозреваемого в убийстве одного и ранении другого полицейского в Подмосковье задержали на территории Тверской области. Он скрывался в лесу. Задержанный в... 11.04.2024 237

Пятеро нападавших уничтожены на месте. Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что злоумышленники участвовали в нападении на сотрудников полиции 22 апреля.