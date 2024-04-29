Репетиции парада Победы перекроют улицы в центре Петербурга

В Петербурге 30 апреля и 5 мая во время репетиций парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре города ограничат движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, 30 апреля с 14.00 до 18.30 и 5 мая с 07.00 до 12.30 движение запретят вдоль четырех набережных и нескольких домов по Дворцовой, на Миллионной улице, по Адмиралтейскому и Невскому проспектам. Также в это время будут изменены автобусные маршруты №№ 2,3,7,10,22,24,27,191, а также семь троллейбусных маршрутов №№ 1,5,7,10,11,17,22.

Также до 12:30 9 мая будет действовать запрет на остановку: на набережной Мойки — от Невского проспекта до Певческого моста, на проезде вдоль домов № 4 и № 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице — от Дворцовой площади до Мраморного переулка.