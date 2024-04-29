Фонд «Ленинградский рубеж» передал лекарства и расходники в подземный госпиталь в зоне СВО

В зоне СВО в скором времени начнет работать уникальный медицинский центр под землей, разработанный фондом «Ленинградский рубеж» совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области.
В фонде показали, как проходила передача медикаментов и расходных материалов для подземного госпиталя.
Фото: t.me/leningrad_rubez
Напомним, в подземном госпитале будут работать терапевт, стоматолог, дерматолог и офтальмолог. Врачи смогут принимать в день до 100 солдат.
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