В России расширили право на соцвыплаты для семей погибших на СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Единовременные выплаты для приобретения жилья смогут получить семьи погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов.

Правительство России расширило право на социальные выплаты на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы и таможни.

До недавних пор такие выплаты предоставлялись россиянам только в случае гибели их родственников при исполнении служебных обязанностей. Однако теперь помощь будут положена и семьям тех, кто, уволившись из этих ведомств, погиб в ходе специальной военной операции.

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04.04.2024 631
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