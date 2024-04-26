В России расширили право на соцвыплаты для семей погибших на СВО

Единовременные выплаты для приобретения жилья смогут получить семьи погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов.

Правительство России расширило право на социальные выплаты на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы и таможни.

До недавних пор такие выплаты предоставлялись россиянам только в случае гибели их родственников при исполнении служебных обязанностей. Однако теперь помощь будут положена и семьям тех, кто, уволившись из этих ведомств, погиб в ходе специальной военной операции.