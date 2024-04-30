Перминов об унизительных требованиях к спортсменам из России на ОИ-2024: «Политизация МОК очевидна»

Сенатор от Ленинградской области считает, что притеснения российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) , — фактически «заказ западных оппонентов».

Не так давно глава МОК Томас Бах заявил, что российских спортсменов будут дисквалифицировать на Олимпийских играх-2024 в Париже за политические высказывания и демонстрацию символики с буквой Z. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов считает, что удивляться тут нечему. Международный олимпийский комитет — политизированная структура.

Политизация МОК очевидна любому человеку, который возьмет на себя труд сопоставить его действия с принципами олимпийского движения. Выполняя заказ западных оппонентов, он игнорирует ценности, защитником которых пытается выставить себя в глазах мировой общественности. В будущем эти позорные страницы истории организации не будут вызывать ничего, кроме осуждения, — отметил сенатор в беседе с Ivbg.ru.

Перминов констатирует, что наши соотечественники вынуждены соблюдать условия, которые ни коим образом не сопряжены со спортом в принципе.

Лишив возможности идти под собственным флагом, не допуская выступления в командах, максимально обезличив, их пытаются убедить в том, что, поддерживая Россию, у них нет будущего. Для каждого спортсмена такое давление – непростое испытание, — заявил собеседник.

Впрочем, предвзятое отношение Запада, и препятствия, которые он постоянно готовит российским спортсменам, имеют и свои плюсы. Это вынуждает нашу страну разрабатывать новые форматы соревнований.

Руководство России понимает опасность и работает, в том числе, и над организацией альтернативных спортивных состязаний, которые бы позволяли спортсменам сохранять квалификацию. Миру нужен спорт без двойных стандартов, — добавил Перминов.