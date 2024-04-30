Стало известно состояние звезды «Сватов» Федора Добронравова после операции

По словам сына актера, он уже вернулся к работе.

Как заявил сын актера Федора Добронравова, артист уже прошел реабилитацию после перенесенной операции и уже даже вернулся к работе.

Снимают они второй сезон сериала “Мастодонт”. Так что все нормально. Работаем, — цитирует родственника артиста «Пятый канал».

Отметим, ранее СМИ сообщали о том, что Добронравов отменил спектакли со своим участием а год вперед. Вызвано это было проблемами со здоровьем. В конце февраля артист жаловался на боли в шее и позвоночнике, а также на болезненное глотание.