В Петербурге 33-летний мотоциклист разбился насмерть: его 16-летняя пассажирка в больнице

Мужчина не справился с управлением и врезался в поребрик.
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП, случившегося в ночь на 30 апреля.
По имеющимся данным, 33-летний мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с бордюрным камнем на Комендантском проспекте. В результате удара двухколесный транспорт отбросило в попутный автомобиль.
Водитель мотоцикла скончался на месте. Его 16-летняя пассажирка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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30.04.2024 46