В Петербурге 33-летний мотоциклист разбился насмерть: его 16-летняя пассажирка в больнице

Мужчина не справился с управлением и врезался в поребрик.

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП, случившегося в ночь на 30 апреля.

По имеющимся данным, 33-летний мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с бордюрным камнем на Комендантском проспекте. В результате удара двухколесный транспорт отбросило в попутный автомобиль.

Водитель мотоцикла скончался на месте. Его 16-летняя пассажирка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.