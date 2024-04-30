В Петербурге 33-летний мотоциклист разбился насмерть: его 16-летняя пассажирка в больнице

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Петербургская полиция/ Телеграм

Мужчина не справился с управлением и врезался в поребрик.

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП, случившегося в ночь на 30 апреля.

По имеющимся данным, 33-летний мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с бордюрным камнем на Комендантском проспекте. В результате удара двухколесный транспорт отбросило в попутный автомобиль.

Водитель мотоцикла скончался на месте. Его 16-летняя пассажирка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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