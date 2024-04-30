В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян уже покусали клещи

Ведомство приводит результаты мониторинга.

Согласно данным Роспотребнадзора, всего в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 24,6 тысяч человек. Больше всего случаев контактов с паразитами зафиксированы в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Московской,

Челябинской областях, в Москве, Башкортостане, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

От клещевого вирусного энцефалита привито свыше 2 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито 1,7 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,81 млн человек, — указано в сообщении.