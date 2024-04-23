Врач развеял частый миф о клещах

Инфекционист рассказал, как эти паразиты атакуют свою жертву на самом деле.

В этом году экспертное сообщество отмечает более высокий уровень активности клещей. Однако инфекционист Владимир Никифоров считает, что ситуацию драматизируют. Паразиты всегда пробуждаются сразу, как оттаивает земля.

Также специалист отметил, что клещи никогда не забираются выше одного метра. Насекомые выжидают жертву в траве или на небольших кустарниках.

За шиворот клещ никогда планировать не будет — он не летает. Во-вторых, он никогда выше, ну скажем так, метра с кепкой не поднимается. Он обычно сидит низенько, на траве, на кустиках, выставив вперед передние лапки, и когда мы проходим, он цепляется за одежду, а потом начинает ползти строго вверх. Вот он вниз никогда не ползет и на голову нам не падает, — отметил Никифоров в беседе с радио «КП».

Инфекционист добавил, что клещи на самом деле не кусают жертву, а присасываются к ней. Причем сосать кровь клещ может несколько дней подряд.