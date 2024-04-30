Капсулы или таблетки: эксперты рассказали, в каком виде лекарства усваиваются лучше

Производители предлагают одно и то же лекарственное средство, но в разных формах выпуска. Эксперты рассказали, чем различаются самые частые из них — капсулы и таблетки.

Как отметил врач-иммунолог Владимир Болибок, технология производства таблеток более сложная. Действующие вещества для них подвергаются прессованию. Необходимо это для того, чтобы таблетки набухали, растворялись, и только потом начинали всасываться.

Таблетки чаще назначают, когда нужно, чтобы лекарство высвобождалось постепенно и усваивалось медленно, но постоянно и в течение определенного времени.

Теми временем капсулы быстрее растворяются, так как действующее вещество находится в специальной оболочке. Поэтому капсулы будут более эффективны при острой боли, которую нужно снять здесь и сейчас, рассказал эксперт Алексей Простомолотов в беседе с «АиФ».