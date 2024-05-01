Жителям Ленобласти рассказали, как сэкономить на поездках по региону

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Комитет по транспорту Ленобласти рассказал о способах сэкономить на поездках по региону. Экономия может составить до 29%.

photo_2024-05-01 15.42.24
Фото: АО «СЗППК»

Так, порядка 5% можно сэкономить, покупая билеты на электричку через приложение «РЖД Пассажирам». Также сэкономить поможет абонементный проездной, который, к тому, позволяет не тратить лишнее время на покупку билета. Экономия составит 29%. Бонусом можно бесплатно провозить один велосипед.

Вам будет интересно
В Ленобласти увеличены штрафы за безбилетный проезд в электричках
Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Так, с 2024 года безбилетникам при поездках в железнодорожном транспорте  придется платить...
10.01.2024 332
Автор