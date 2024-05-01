На карьерах в Выборгском районе вновь прозвучат взрывы

На карьерах возле Каменногорска в Выборгском районе пройдут плановые взрывные работы.

Работы запланированы на 2 и 3 мая. Греметь будет с полудня до пяти вечера. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

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До окончания работ на промплощадку и в радиус опасной зоны — 700 метров — проезжать или проходить будет запрещено, как и нахождение там.