В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения.

«Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения», — говорится в публикации.

Фото: Ботанический сад БИН РАН, ВК

В Ботаническом саду уточнили, что цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель. Календарь цветения опубликован на сайте учреждения.