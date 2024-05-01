В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура

Автор: Гузель Галимова
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В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения.

«Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения», — говорится в публикации.
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура Сакура, Петербург, Ботанический сад
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура Сакура, Петербург, Ботанический сад
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура Сакура, Петербург, Ботанический сад
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура Сакура, Петербург, Ботанический сад
Фото: Ботанический сад БИН РАН, ВК

В Ботаническом саду уточнили, что цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель. Календарь цветения опубликован на сайте учреждения.

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