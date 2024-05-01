Пожилые люди и инвалиды из Ленобласти могут пройти оздоровительный курс

В Ленинградской области пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут пройти курс оздоровительного отдыха.

Продолжительность курса — три недели. В него включено проживание в двухместном номере, питание, консультации врачей, медицинское наблюдение, физиотерапевтические процедуры. Эти услуги предоставляются на базе двух учреждений: Каменногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Геронтологического центра Ленобласти.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо получить медицинское заключение о состоянии здоровья, подать документы и, в случае подтверждения заявки, согласовать с медучреждением сроки программы, рассказали в пресс-службе комитета социальной защиты населения Ленобласти.