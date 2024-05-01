Уровень воды в Приозерском районе снизился

Автор: Гузель Галимова
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Спасатели продолжают мониторинг паводковой ситуации в Приозерском районе Ленобласти.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

В ходе мониторинга паводковой обстановки в поселках Лосево и Четверяково было зафиксировано снижение уровня воды. Результаты переданы в местную администрацию, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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01.05.2024 34
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