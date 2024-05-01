Уровень воды в Приозерском районе снизился

Спасатели продолжают мониторинг паводковой ситуации в Приозерском районе Ленобласти.

В ходе мониторинга паводковой обстановки в поселках Лосево и Четверяково было зафиксировано снижение уровня воды. Результаты переданы в местную администрацию, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.