Уровень воды в Приозерском районе снизился

Спасатели продолжают мониторинг паводковой ситуации в Приозерском районе Ленобласти.
В ходе мониторинга паводковой обстановки в поселках Лосево и Четверяково было зафиксировано снижение уровня воды. Результаты переданы в местную администрацию, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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