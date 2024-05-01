Пять экотроп в Ленобласти стали платными

С сегодняшнего дня, 1 мая, посещение пяти особо охраняемых природных территорий — «Колтушские высоты», «Выборгский», «Раковые озёра», «Кургальский», «Линдуловская роща» — стало платным.

Оплатить можно онлайн или по QR-кодам с информационных щитов на экотропах. Билет в «Линдуловскую рощу» обойдется в 200 рублей, в остальные четыре особо охраняемые природные зоны — 150 рублей. С 1 октября по 30 апреля сумма будет меньше – 140 и 100 рублей соответственно. Иностранным гражданам нужно будет заплатить за вход вдвое больше.