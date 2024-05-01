Международная компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против коронавируса может вызывать тромбоз.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, ранее на компанию был подан коллективный иск в связи с предполагаемым вредом, который вакцина нанесла пациентам.

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Из судебных документов следует, в компании признали, что вакцина может «в очень редких случаях» вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Причины этого неизвестны, подчеркивают создатели вакцины.