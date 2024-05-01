В ФТС сообщили о задержке в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 30 апреля фиксирует задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России».

В ФТС подчеркнули, что задержки происходят из-за недостатка денежных средств на лицевом счету АО «Почта России» для оплаты таможенных пошлин за ввозимые посылки. В службе добавили, что доля таких посылок не превышает 0,2% от всех ввозимых международных посылок.

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Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО «Почта России» и подачи декларации в таможню.