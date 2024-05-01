В Ленобласти разрешено посещать леса. но с соблюдением правил пожарной безопасности

С 26 апреля в Ленобласти объявлен пожароопасный сезон. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области просит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Диспетчерская служба «Ленобллес» перешла в круглосуточный режим работы. В распоряжении регионального пункта находится система мониторинга и тушения лесных пожаров, в которую входят 147 видеокамер раннего обнаружения огня и 71 пожарно-химическая станция.

Напомним, что в случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления «Ленобллес» по телефону 90-89-111 или по телефону единой федеральной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи подобно линзе и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах с начала 2023 года в бюджет региона уже оплачено 580 тысяч рублей.