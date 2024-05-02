В России началась двухдневная рабочая неделя

В Ленобласти, как и по всей стране, началась рекордно короткая рабочая неделя. Она продлится всего два дня — 2 и 3 мая, затем начнутся выходные — суббота и воскресенье.

Следующая рабочая неделя также будет короткой — 6, 7 и 8 мая (с понедельника по среду) будут рабочими, а затем длинные выходные в честь Дня Победы — с 9 по 12 мая. Рабочий день 8 мая будет сокращенным.