Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

Автор: Гузель Галимова
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в мае 2024 года.

В частности, с 1 мая увеличился лимит переводов между своими счетами без комиссии, а процедура целевого обучения стала более прозрачной. Также увеличились ставки акцизов на алкоголь.

Об остальных законах месяца — в карточках.

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае Россия, законы, госдума
Фото: t.me/duma_gov_ru

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