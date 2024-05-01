Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в мае 2024 года.

В частности, с 1 мая увеличился лимит переводов между своими счетами без комиссии, а процедура целевого обучения стала более прозрачной. Также увеличились ставки акцизов на алкоголь.

Об остальных законах месяца — в карточках.

Фото: t.me/duma_gov_ru