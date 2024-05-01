Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в мае 2024 года.
В частности, с 1 мая увеличился лимит переводов между своими счетами без комиссии, а процедура целевого обучения стала более прозрачной. Также увеличились ставки акцизов на алкоголь.
Об остальных законах месяца — в карточках.
Фото: t.me/duma_gov_ru
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01.05.2024 36