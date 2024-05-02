Жительница Ленобласти зарезала мать в пригороде Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы 1 мая около 03:30 сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Березовой в Павловске. На месте происшествия обнаружили бездыханное тело 51-летней женщины.

Задержана 32-летняя дочь убитой, жительница села Паша Волховского района. По предварительным, она была в гостях у матери. Женщины выпивали спиртное, поссорились, младшая ударила старшую ножом в живот.

Заведено уголовное дело об убийстве.

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16.05.2022 5918
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