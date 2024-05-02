В центре Петербурга прикрыли интим-салон для VIP-клиентов

Сотрудники уголовного розыска Петербурга пресекли деятельность интим-салона для занятия проституцией.
Подпольное заведение, ориентированное исключительно на обеспеченных посетителей, располагалось в доме №88 на Невском проспекте. Средний чек на интим-услуги составлял от 40 до 180 тыс. рублей. Для постоянных клиентов действовала система скидок и «кешбэк» за каждого нового приведенного клиента.
Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Заведение работало с 2022 года. По подсчетам оперативников, оборот заведения составил миллионы рублей, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.
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01.04.2024 331
Задержаны трое администраторов интим-салона в возрасте от 28 до 44 лет, а также организатор — 27-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.