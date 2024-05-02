Пенсионерка вернулась из магазина без кошелька во Всеволожском районе

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На 4-й линии во Всеволожске 1 мая задержан 64-летний петербуржец. Мужчину подозревают в воровстве – присвоении чужого кошелька 24 апреля.
В тот день 89-летняя жительница поселка Щеглово вернулась из магазина без кошелька, в котором лежали 5500 рублей. По предварительным данным, женщина уронила его на пол торговой точки, а подозреваемый подобрал.
Заведено уголовное дело о краже. Известно, что подозреваемый ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
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21.05.2023 1161