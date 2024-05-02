Новый циклон принесет снег в Ленобласть на вторые майские праздники

Синоптик предупредил об очередном ухудшении погоды в регионе.

Установившееся потепление в Петербурге и Ленобласти будет недолгим, предупредил синоптик Александр Колесов. По оценкам метеоролога, ухудшение погоды в регионах начнется уже в ночь на 3 мая и будет длиться несколько дней вплоть до вторых майских праздников.

Уже завтра в ночные часы можно будет увидеть первые снежинки по территории области. Почему первые, потому что в дальнейшем начавшееся похолодание принесет к нам осадки в виде небольшого снега, это перспективы на 7, 8, 9 мая, — пишет Колесов в своем Телеграм-канале.