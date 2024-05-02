ЛОЭСК представил график отключений электричества в Ленобласти в ближайшие дни

Плановые отключения электроэнергии пройдут в регионе 2 и 3 мая.

ЛОЭСК опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ленинградской области на ближайшие два дня — 2 и 3 мая.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — указано в сообщении организации.