ЛОЭСК представил график отключений электричества в Ленобласти в ближайшие дни

Плановые отключения электроэнергии пройдут в регионе 2 и 3 мая.
ЛОЭСК опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ленинградской области на ближайшие два дня — 2 и 3 мая.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — указано в сообщении организации.
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