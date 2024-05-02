В организме людей, курящих вейпы, обнаружили повышенный уровень урана и свинца

Очередное исследование подтвердило серьезную опасность вейпов и других электронных устройств для курения.
Согласно результатам исследования американских ученых, курение вейпов приводит к повышенной концентрации в организме токсичных металлов.
Так, у подростков, курящих подобные устройства не менее восьми раз в день, уровень свинца и урана в моче на 30% и 50%, соответственно, выше, чем у людей, придерживающихся здорового образа жизни.
В исследовании приняли участие 200 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет.
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