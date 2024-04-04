В Роспотребнадзоре рассказали, какие недорогие продукты содержат много витамина С

Основной источник этого важного для организма соединения — растительная пища.

Среди многих бытует мнение, что абсолютными лидерами среди продуктов по содержанию витамина С — цитрусовые. Но, как оказалось, это полезное соединение в гораздо больших количествах содержится, например, в капусте, шиповнике или смородине. Собственно, на сегодняшний день это и есть рекордсмены по количеству витамина.

Как отметили в Роспотребнадзоре, суточная норма витамина С для взрослого человека составляет порядка 90 мг. Чтобы получить их из того же лимона, придется употребить 225 граммов кислого цитрусового. Но можно съесть всего в 45 граммов черной смородины и закрыть полностью потребность в полезном соединении.

Среди других продуктов, содержащих много витамина С, специалисты выделяют следующие:

♦ сладкий перец;

♦ облепиха;

♦ петрушка, укроп;

♦ картофель, помидоры;

♦ яблоки, ананасы.

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