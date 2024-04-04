В Роспотребнадзоре рассказали, какие недорогие продукты содержат много витамина С

Основной источник этого важного для организма соединения — растительная пища.
Среди многих бытует мнение, что абсолютными лидерами среди продуктов по содержанию витамина С — цитрусовые. Но, как оказалось, это полезное соединение в гораздо больших количествах содержится, например, в капусте, шиповнике или смородине. Собственно, на сегодняшний день это и есть рекордсмены по количеству витамина.
Как отметили в Роспотребнадзоре, суточная норма витамина С для взрослого человека составляет порядка 90 мг. Чтобы получить их из того же лимона, придется употребить 225 граммов кислого цитрусового. Но можно съесть всего в 45 граммов черной смородины и закрыть полностью потребность в полезном соединении.
Среди других продуктов, содержащих много витамина С, специалисты выделяют следующие:
♦ сладкий перец;
♦ облепиха;
♦ петрушка, укроп;
♦ картофель, помидоры;
♦ яблоки, ананасы.
tsInject id=’8361720′ align=»m» img=»1″]