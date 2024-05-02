Макрон назвал условия ввода войск на Украину

Президент Франции заявил, что не отказался от идеи ввода военного контингента на территорию Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по-прежнему не исключает отправки войск на Украину.

Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего, — заявил Макрон иностранной прессе, добавив, что идею ввода военного контингента на Украину поддержали «много стран».

Произойдет это, если «Россия прорвет линии фронта, а также «если будет просьба со стороны Украины».