Украинские спортсмены получили указание жаловаться на россиян на ОИ-2024

Автор: Анастасия Щербакова
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Такую рекомендацию подготовил олимпийский комитет Украины.

Национальный олимпийский комитет Украины рекомендовал своим спортсменам фиксировать нарушения россиян, касающиеся соблюдения ими нейтрального статуса во время Олимпийских игр, а также сообщать об этом в профильные структуры. Более того, НОК призвал своих граждан дистанцироваться от российских и белорусских спортсменов во время проведения соревнований.

Также олимпийский комитет заявил, что спортсмены из Украины не должны переписываться с россиянами в мессенджерах и фотографироваться с ними. Об этом 2 мая сообщает РБК.

Спортсменам рекомендовано фиксировать факты нарушения нейтрального статуса и сообщать о них руководству делегации, оргкомитету Игр и международным федерациям, — приводит агентство фрагмент документа.
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