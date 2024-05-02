Украинские спортсмены получили указание жаловаться на россиян на ОИ-2024

Такую рекомендацию подготовил олимпийский комитет Украины.

Национальный олимпийский комитет Украины рекомендовал своим спортсменам фиксировать нарушения россиян, касающиеся соблюдения ими нейтрального статуса во время Олимпийских игр, а также сообщать об этом в профильные структуры. Более того, НОК призвал своих граждан дистанцироваться от российских и белорусских спортсменов во время проведения соревнований.

Также олимпийский комитет заявил, что спортсмены из Украины не должны переписываться с россиянами в мессенджерах и фотографироваться с ними. Об этом 2 мая сообщает РБК.

Спортсменам рекомендовано фиксировать факты нарушения нейтрального статуса и сообщать о них руководству делегации, оргкомитету Игр и международным федерациям, — приводит агентство фрагмент документа.