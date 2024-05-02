В Госдуме отреагировали на идею депутата из Томска создать трудовые лагеря для тунеядцев

Также парламентарий назвала граждан, не желающих работать и лишь получающих господдержку, «червями» на теле общества.

Томский депутат Екатерина Собканюк предложила вернуть трудовые лагеря для тунеядцев, живущих за счет господдержки, назвав их «червями на нашем теле». Депутат Госдумы Ярослав Нилов, в свою очередь, поспешил возразить коллеге, отметив, что каждый случай нужно рассматривать отдельно. К тому же, те, кто бродяжничает или принципиально не работает, и так не получают пособий.

У нас в службу занятости приходят, например, инвалиды, и не могут найти работу. Они — тунеядцы? Приходят ребята после СВО, приходят студенты, детдомовцы. Они — тунеядцы? <…> Так оскорблять людей, называть их «червями», «тунеядцами» — недопустимо, — заявил Нилов.