Муниципальные образования Гатчинского района стали первым муниципальным округом

Сегодня был подписан областной закон об объединении всех поселений, входящих в состав Гатчинского района в муниципальный округ. Это первый округ не территории 47 региона

«Объединение в округ даст экономию бюджетных средств, позволит создать управленческую команду, которая будет принимать эффективные решения, работать на благо жителей. Округу будет легче и проще готовить документы для участия в федеральных и региональных программах, а значит — привлекать больше средств для развития территории», — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Границей Гатчинского округа остается существующая граница Гатчинского района. Административным центром — город Гатчина. Закон вступит в силу по истечении 10 дней с момента опубликования (2 мая), затем предстоят выборы в новый совет депутатов — 50 человек, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права.

Ранее областные депутаты приняли решение о преобразовании поселка Тельмана в город. Необходимость принятия законопроекта обусловлена значительным увеличением численности населения поселка, которая достигла уже 27 тысяч человек. Законопроектом предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года.