Иностранца задержали за интимную переписку со школьницей в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

В деревне Старое Хинколово Гатчинского района 2 мая задержан 20-летний гражданин Таджикистана, отправлявший 11-летней девочке обнаженные снимки и убедивший ее отправить свои.

Преступление совершено не позднее 19 апреля 2024 года. Молодой человек общался со школьницей в популярном мессенджере. Правоохранительные органы узнали о случившемся 22 апреля.

Задержанный дал признательные показания. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности гражданина Таджикистана.

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05.10.2022 4472
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