Иностранца задержали за интимную переписку со школьницей в Гатчинском районе

В деревне Старое Хинколово Гатчинского района 2 мая задержан 20-летний гражданин Таджикистана, отправлявший 11-летней девочке обнаженные снимки и убедивший ее отправить свои.

Преступление совершено не позднее 19 апреля 2024 года. Молодой человек общался со школьницей в популярном мессенджере. Правоохранительные органы узнали о случившемся 22 апреля.

Задержанный дал признательные показания. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности гражданина Таджикистана.