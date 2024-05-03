В Финляндии предложили отрезать России доступ к Калининграду

Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду, передает РИА Новости.

«Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — утверждает политик.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь назвал заявление финского политика посягательством на территориальную целостность России.