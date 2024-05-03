Изъятое у россиян оружие хотят передавать на нужды СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 3 мая.

В России оружие и боеприпасы к нему, изъятые у населения, хотят отправлять в зону СВО. Соответствующий законопроект уже готов и будет внесен в Госдуму 3 мая, заявил депутат Александр Хинштейн.

Более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии. 70 тыс. из них подлежит уничтожению. Речь идет, как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года. Мало того, что действующее законодательство, вообще, не предусматривает повторного использования такого оружия, бюджет — вынужден еще платить за его уничтожение, — заявил парламентарий.

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