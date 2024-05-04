До смерти забившего сожительницу мужчину будут судить в Ленобласти

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. В феврале 2024 года обвиняемый в Светогорске Выборгского района до смерти избил свою сожительницу.

Мужчина нанес жертве не менее 27 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.