До смерти забившего сожительницу мужчину будут судить в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Суд
Фото: Baltphoto.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. В феврале 2024 года обвиняемый в Светогорске Выборгского района до смерти избил свою сожительницу.

Мужчина нанес жертве не менее 27 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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16.05.2022 5924
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