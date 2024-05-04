Алжир запросил заседание Совбеза ООН из-за массовых захоронений в Газе

Алжир запросил на 7 мая закрытое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе. Провести независимое расследование призвал и постпред России при ООН Василий Небензя.

В апреле на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в Газе обнаружили массовое захоронение. Братскую могилу, в которой, по данным палестинских властей, обнаружили около 400 тел, нашли, когда израильские военные покинули населенный пункт. У некоторых убитых были связаны руки.

Израиль отрицает причастность своей армии к массовым захоронениям.