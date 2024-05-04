Пожилого сотрудника лесничества будут судить за убийство чиновника в Гатчинском районе

Следствие установило, что 16 мая 2023 года в поселке Дружная Горка обвиняемый проник в подъезд вслед за чиновником – начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений Дружногорского поселения.

Мужчина нанес ему не менее 10 ударов ножом на глазах жены и детей. Убийца оказался не согласен с ответом, который он получил в ходе личного приема чиновника. В полицию злоумышленник пришел сам.

Фигурант дела – 60-летний водитель пожарной машины гатчинского лесничества. Он приходил к чиновнику вместе с женой из-за проблем с новыми соседями. Из-за построенной ими дачи проезд к участку лесника сузился примерно на метр – границы им помог измерить геодезист.

Дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном с особой жестокостью, передали в суд.