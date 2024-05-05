Украине грозит дефолт уже в этом году — СМИ

Это произойдет, если Киев не сможет договориться иностранными держателями облигаций о выплате процентов по долговым обязательствам и прощении части долга страны.

Как утверждает Wall Street Journal, Украина может объявить дефолт в августе 2024 года, если стране не удастся договориться с иностранными держателями облигаций о выплате процентов по долговым обязательствам и прощении части долга страны.

Источник предполагает, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину по выплате процентов по своим обязательствам не позднее следующего года. Они хотят, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на «прощение значительной части» непогашенного долга.